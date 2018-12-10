В Витебске поймали парня, который бил окна, гуляя с собакой

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Серийного разбивателя оконных стекол поймали в Витебске. Он орудовал в микрорайоне Билево. Жалобы в правоохранительные органы от жителей микрорайона начали поступать в конце ноября. Все стекла были разбиты в разные дни, но примерно в одно и то же время и в домах, расположенных неподалеку друг от друга. Было зарегистрировано восемь подобных случаев.

- Чтобы задержать злоумышленника, милиционеры Первомайского РОВД провели целый ряд оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Хулигана задержали во время очередной попытки разбить окно.

Оказалось, что 18-летний парень развлекался так, когда выводил на прогулку свою собаку. Он заранее присмотрел место, где можно было набрать камней. Интересно, что «стрелял» он по окнам, оборудованным стеклопакетами.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Раньше он проблем с законом не имел.