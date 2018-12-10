МИД: заключение визовых соглашений между ЕС и Беларусью затягивается из-за отдельных стран

Изменить размер текста: A A

Глава МИД Владимир Макей рассказал о сложностях в переговорах, которые Беларусь ведет с Европейским союзом по поводу реадмиссии и упрощении визового режима.

- Постоянно возникают какие-то новые моменты, связанные с инициативами наших европейских партнеров. Даже не всех, а отдельных стран из членов Европейского союза. Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений, что для нас не совсем приемлемо. Поэтому мы продолжаем дискуссию на эту тему. Думаю, что приемлемый вариант будет найден, - отметил министр иностранных дел Беларуси.

Между тем эти вопросы официальные Минск и Брюссель обсуждают с 2014 года. При этом чиновники ЕС отмечали, что переговоры и принятие решения можно было бы ускорить.

Недавно Беларусь попросила поддержки Польши в разрешении формальностей. Об этом после белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества рассказал замглавы МИД Беларуси Евгений Шестаков.

- Белорусская сторона в очередной раз апеллировала к поддержке Варшавой позиции Беларуси в переговорах с Брюсселем по вопросу скорейшего заключения соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии, - заявил представитель министерства.