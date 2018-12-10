Парень в Светлогорске лазил по трубам ТЭЦ и грозился спрыгнуть

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В Светлогорске молодой человек разгуливал по высоко расположенным над землей трубам теплотрассы и угрожал, что спрыгнет вниз. Это произошло 9 декабря. Историю рассказывает новостной портал gp.by.

Человека, который ходит по трубам на высоте восьми метров от земли, заметили сотрудники ТЭЦ. Приехали спасатели с автолестницей и сотрудники милиции. Они начали переговоры с молодым человеком. Более полутора часов милиционеры уговаривали парня одуматься. Потом наверх по скобам залез сотрудник Светлогорского отдела охраны. Он долго беседовал с молодым человеком и наконец уговорил его спуститься вниз. Парень был в неадекватном состоянии, по рассказам очевидцев, но это не было состояние алкогольного опьянения. Молодого человека увезли в психиатрическую клинику в Гомель, сообщает портал.