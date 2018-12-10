2018-12-10T13:54:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ГУВД: Сообщение о минировании площади Независимости в Минске не подтвердилось

За ложную тревогу Следственный комитет возбудил уголовное дело
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Из-за звонка о минировании площади на время закрыли ТЦ «Столица».Из-за звонка о минировании площади на время закрыли ТЦ «Столица».Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Утром 10 декабря милиция оцепила площадь Независимости из-за сообщения о минировании. Людей с прилегающей территории эвакуировали, ТЦ «Столица» временно закрыли, выходы из подземных переходов закрыли. На место выехали сотрудники саперно-пиротехнической группы взрывотехнического центра внутренних войск МВД.

- Была проведена проверка на предмет обнаружения бесхозных предметов и взрывчатых веществ. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено, - рапортует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Позже выяснилось, звонок в 102 поступил от 55-летней минчанки, жительницы Заводского района столицы. Правоохранители сообщили о ней только, что это женщина без определенного рода занятий.

С этого телефона минчанка «заминировала» площадь Независимости. Фото: Следственный комитет.

С этого телефона минчанка «заминировала» площадь Независимости. Фото: Следственный комитет.

- Уточняется факт нахождения женщины на профилактических учетах в учреждениях здравоохранения, - сообщили в СК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина