Пожар в ванной: новополочанин получил ожоги

В Новополоцке молодой мужчина пострадал при вспышке газовоздушной смеси в ванной. Фото: МЧС.

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Молодой мужчина получил ожоги при пожаре в ванной комнате. Это произошло в Новополоцке 9 декабря около восьми часов утра.

- 21-летний молодой человек получил ожоги І - ІІ степени десяти процентов тела, он госпитализирован в Новополоцкую центральную городскую больницу, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Накануне, 8 декабря, около шести часов вечера мужчина что-то красил в ванной. Закончив работу, он закрыл дверь и вышел. Позже, когда он зашел в ванную комнату и включил свет, вспыхнула газовоздушная смесь, рассказали в МЧС. Имущество в результате пожара не пострадало.