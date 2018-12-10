2018-12-10T14:00:28+03:00
Общество
КП Беларусь

«Атомная рядом, но это не так страшно». В Островецком районе появился хостел с видом на АЭС

Сейчас в нем живут строители [фото]
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: Павел Садовский, realt.by.Фото: Павел Садовский, realt.by.
Изменить размер текста:

В аренду сдается домик в 18 км от Островца. Через поле - уже АЭС. Кто владеет хостелом, не известно, собственник делегировал полномочия доверенному лицу - Андрею.

Сейчас в хостеле живут строители, 6 - 7 человек, пишет realt.by. Но в перспективе, по словам Андрея, здесь могла бы получиться хорошая агроусадьба на 12 мест. С одной стороны - вид на АЭС, а с другой - зайцы по полю бегают.

Домик рассчитан на 12 мест. Фото: Павел Садовский, realt.by.

Домик рассчитан на 12 мест. Фото: Павел Садовский, realt.by.

- Место здесь хорошее. Атомная рядом, но не так это и страшно. Возле дома мы организовали волейбольную площадку, примыкающее поле - отличная территория для того, чтобы погонять в футбол. Рабочим людям, которые строят АЭС, здесь нравится, - говорит Андрей. - Есть мысли даже об устройстве агроусадьбы, все-таки место очень необычное. Конечно, много скептиков, которые боятся близости АЭС. Но я лично ознакомился с некоторой документацией и могу сказать, что степень защиты от радиации очень сильная.

Удобства - в доме. Фото: Павел Садовский, realt.by.

Удобства - в доме. Фото: Павел Садовский, realt.by.

В хостел хозяин переделал старый дом. Для этого он отремонтировал фасад, утеплил крышу, провел канализацию. В доме есть два санузла и электричество. Сейчас внутри проводятся мелкие ремонтные работы.

В хостел перестроили старый дом. Фото: Павел Садовский, realt.by.

В хостел перестроили старый дом. Фото: Павел Садовский, realt.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. В Минске двери здания, где находится Мининформ, заблокировали цепью с замком
Добыча золота и сборка тракторов: о чем в Минске договорились президенты Беларуси и Судана?
Лжецелительница год «доила» лидчанку, пока не выманила 60 тысяч рублей за снятие порчи
Главного патологоанатома Минздрава будут судить за взятки на 390 тысяч рублей
«Пил прямо за рулем»: в Польше задержали пьяного дальнобойщика
В Минском районе ревнивец убил жену тесаком
Пожар в ванной: новополочанин получил ожоги
ГУВД: Сообщение о минировании площади Независимости в Минске не подтвердилось
Парень в Светлогорске лазил по трубам ТЭЦ и грозился спрыгнуть
МИД: заключение визовых соглашений между ЕС и Беларусью затягивается из-за отдельных стран
В Витебске поймали парня, который бил окна, гуляя с собакой
На парламентских выборах в Армении побеждает блок Никола Пашиняна
На площади Независимости в Минске работают саперы - поступил звонок о минировании
В ДТП под Жлобином погибли мать и сын
Минсвязи: В 2019 году белорусы смогут получить ID-паспорт
В Витебске пьяный бесправник уходил от погони ГАИ и попал в аварию
«Хочу развлечься сегодня вечером»: Facebook запретил публикации с сексуальным подтекстом
В Минске 10 декабря временно перекроют проспект Независимости
9 декабря топливо снова подорожало на копейку