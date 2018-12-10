2018-12-10T14:00:28+03:00
Общество
КП Беларусь

«Атомная рядом, но это не так страшно». В Островецком районе появился хостел с видом на АЭС

Сейчас в нем живут строители [фото]
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Павел Садовский, realt.by.Фото: Павел Садовский, realt.by.
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В аренду сдается домик в 18 км от Островца. Через поле - уже АЭС. Кто владеет хостелом, не известно, собственник делегировал полномочия доверенному лицу - Андрею.

Сейчас в хостеле живут строители, 6 - 7 человек, пишет realt.by. Но в перспективе, по словам Андрея, здесь могла бы получиться хорошая агроусадьба на 12 мест. С одной стороны - вид на АЭС, а с другой - зайцы по полю бегают.

Домик рассчитан на 12 мест. Фото: Павел Садовский, realt.by.

Домик рассчитан на 12 мест. Фото: Павел Садовский, realt.by.

- Место здесь хорошее. Атомная рядом, но не так это и страшно. Возле дома мы организовали волейбольную площадку, примыкающее поле - отличная территория для того, чтобы погонять в футбол. Рабочим людям, которые строят АЭС, здесь нравится, - говорит Андрей. - Есть мысли даже об устройстве агроусадьбы, все-таки место очень необычное. Конечно, много скептиков, которые боятся близости АЭС. Но я лично ознакомился с некоторой документацией и могу сказать, что степень защиты от радиации очень сильная.

Удобства - в доме. Фото: Павел Садовский, realt.by.

Удобства - в доме. Фото: Павел Садовский, realt.by.

В хостел хозяин переделал старый дом. Для этого он отремонтировал фасад, утеплил крышу, провел канализацию. В доме есть два санузла и электричество. Сейчас внутри проводятся мелкие ремонтные работы.

В хостел перестроили старый дом. Фото: Павел Садовский, realt.by.

В хостел перестроили старый дом. Фото: Павел Садовский, realt.by.

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