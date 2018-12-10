2018-12-10T15:36:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минском районе ревнивец убил жену тесаком

Мужчина рассказал о содеянном знакомому, а тот сообщил в милицию
Наталья ПАРТОЛИНА
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Предполагаемое орудие убийства -тесак. Фото: Следственный комитет.Предполагаемое орудие убийства -тесак. Фото: Следственный комитет.
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Тело 33-летней женщины нашли в ее собственном доме - коттедже в деревне Чачково Минского района. Убитую обнаружили 9 декабря. В доме тело пролежало сутки.

По подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, задержали 38-летнего мужа погибшей женщины.

По предварительным данным, конфликт между супругами произошел на почве ревности. В пылу ссоры мужчина нанес женщине несколько колото-резаных ран. На следующий день он в переписке рассказал знакомому о том, что случилось, а тот сообщил об убийстве в милицию.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства преступления, назначены экспертизы, в том числе и в отношении предполагаемого орудия убийства - тесака, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

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