В Минском районе ревнивец убил жену тесаком

Мужчина рассказал о содеянном знакомому, а тот сообщил в милицию

Изменить размер текста: A A

Тело 33-летней женщины нашли в ее собственном доме - коттедже в деревне Чачково Минского района. Убитую обнаружили 9 декабря. В доме тело пролежало сутки.

По подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, задержали 38-летнего мужа погибшей женщины.

По предварительным данным, конфликт между супругами произошел на почве ревности. В пылу ссоры мужчина нанес женщине несколько колото-резаных ран. На следующий день он в переписке рассказал знакомому о том, что случилось, а тот сообщил об убийстве в милицию.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства преступления, назначены экспертизы, в том числе и в отношении предполагаемого орудия убийства - тесака, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.