«Пил прямо за рулем»: в Польше задержали пьяного дальнобойщика

По счастливой случайности пьяный водитель грузовика не попал на трассе в ДТП. Фото: ochrona24.info

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Пьяного водителя задержали на скоростной трассе А1. Грузовик ехал по всей ширине трассы. Это и привлекло внимание полицейских, которые возвращались с климатической конференции COP24 в Катовице, где обеспечивали дорожную безопасность.

Полицейские решили остановить фуру, поскольку заподозрили, что ее водитель пьян. Так и оказалось. За рулем грузовика нахоился пьяный 33-летний белорус. У него зафиксировали более 3 промилле алкоголя. Он возвращался после разгрузки в Сокулках и направлялся в Берлин.

О задержании водителя полицейсские сообщили своим коллегам из Лодзи. Они будут проводить дальнейшее разбирательство с водителем.

Выяснилось, что белорус недавно устроился дальнобойщиком в транспортную компанию в Белостоке.

- У него машина куплена в кредит, в семье трое детей. Его уволят, это даже не обсуждается. Мы с коллегами совершенно не понимаем, чем думал этот человек, когда вел грузовик в таком состоянии. Ведь он мог натворить таких бед, за которые расплачивался бы всю жизнь. Говорят, пил по пути в Берлин прямо за рулем, - рассказали s13.ru коллеги задержанного водителя.