2018-12-10T16:14:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Пил прямо за рулем»: в Польше задержали пьяного дальнобойщика

Он ехал в Берлин
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
По счастливой случайности пьяный водитель грузовика не попал на трассе в ДТП. Фото: ochrona24.infoПо счастливой случайности пьяный водитель грузовика не попал на трассе в ДТП. Фото: ochrona24.info
Изменить размер текста:

Пьяного водителя задержали на скоростной трассе А1. Грузовик ехал по всей ширине трассы. Это и привлекло внимание полицейских, которые возвращались с климатической конференции COP24 в Катовице, где обеспечивали дорожную безопасность.

Полицейские решили остановить фуру, поскольку заподозрили, что ее водитель пьян. Так и оказалось. За рулем грузовика нахоился пьяный 33-летний белорус. У него зафиксировали более 3 промилле алкоголя. Он возвращался после разгрузки в Сокулках и направлялся в Берлин.

О задержании водителя полицейсские сообщили своим коллегам из Лодзи. Они будут проводить дальнейшее разбирательство с водителем.

Выяснилось, что белорус недавно устроился дальнобойщиком в транспортную компанию в Белостоке.

- У него машина куплена в кредит, в семье трое детей. Его уволят, это даже не обсуждается. Мы с коллегами совершенно не понимаем, чем думал этот человек, когда вел грузовик в таком состоянии. Ведь он мог натворить таких бед, за которые расплачивался бы всю жизнь. Говорят, пил по пути в Берлин прямо за рулем, - рассказали s13.ru коллеги задержанного водителя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина