Главного патологоанатома Минздрава будут судить за взятки на 390 тысяч рублей

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По данным следствия, бывший глава Городского клинического патологоанатомического бюро в течение 16 лет брал взятки от поставщиков ритуальной продукции.

Мужчину задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с поличным в июне 2018-го. А откаты он брал с 2002 года.

- Обвиняемый получал взятки от представителей частных предприятий и индивидуальных предпринимателей за возможность поставлять патологоанатомическому бюро производимую ими продукцию (гробы, деревянные кресты и прочее) для последующей реализации через магазин ритуальных принадлежностей учреждения либо оказывать услуги по перевозке тел умерших к местам захоронения, - комментируют в Следственном комитете.

В месяц руководитель получал примерно 10% от стоимости товара, который поставили в ритуальный магазин при бюро. За перевозку тел он брал 100 долларов с одной машины.

Следствие установило 24 коррупционных эпизода на сумму более 390 тысяч белорусских рублей (около 180 тысяч долларов). Бывшего главу патологоанатомического бюро будут судить за получение взятки в особо крупном размере по ч. 2, 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит до 15 лет заключения.

Он полностью признал вину и выплатил деньги, полученные незаконным путем, в бюджет.

Кроме этого, следователи установили факт передачи взяток руководителю от санитаров морга. Они платили за то, чтобы им продлили контракт, изменили условия труда или предоставили возможность оказывать гражданам платные немедицинские услуги. Тариф - 10% от заработка ежемесячно.