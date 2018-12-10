Лжецелительница год «доила» лидчанку, пока не выманила 60 тысяч рублей за снятие порчи

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58-летняя жительница Лиды была уверена, что все неприятности в ее жизни происходят из-за того, что кто-то навел на нее порчу. Чтобы избавиться от проклятия, лидчанка обратилась к 29-летней даме, которая уверяла, что обладает паранормальными способностями.

Порчу снимали год - с осени 2017-го по ноябрь 2018-го. За это время дела у заказчицы лучше идти не стали, а в карман мнимой экстрасенсши перекочевали 60 тысяч рублей.

- На самом деле женщина никакими способностями не обладала, а оказалась банальной мошенницей, - рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский. - В отношении нее возбуждено уголовное дело. Кстати, это уже не первый случай, когда именно в Лиде объявляются лжецелители, которые обманывают на крупные суммы граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.