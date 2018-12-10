2018-12-10T17:19:39+03:00
Политика
КП Беларусь

Добыча золота и сборка тракторов: о чем в Минске договорились президенты Беларуси и Судана?

Глава Судана Омар Хасан Ахмел аль-Башир приехал в Беларусь с официальным визитом и провел переговоры с Лукашенко
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко встретился с руководителем Судана. Фото: пресс-служба президента.Лукашенко встретился с руководителем Судана. Фото: пресс-служба президента.
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Президенты провели закрытую встречу тет-а-тет, а потом - переговоры в расширенном составе с представителями делегаций. Александр Лукашенко отметил, что обсуждали не только планы, но и выполнение прошлогодних договоренностей, достигнутых во время визита президента Беларуси в Судан.

О чем договорились президенты? Среди прочего о совместной золотодобыче:

- С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота, - сказал на встрече Александр Лукашенко.

Также о создании сельхозкомплексов полного цикла и машиностроительного сборочного предприятия:

- Мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка тракторов, автомобилей и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа для возделывания овощей и рассады в закрытом грунте, - поделился планами президент.

Речь идет о производстве тракторов Belarus, грузовиков МАЗ и сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш».

Кроме этого, Беларусь готова научить суданских врачей высокотехнологичным операциям в области нейрохирургии, транспланталогии.

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