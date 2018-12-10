Фотофакт. В Минске двери здания, где находится Мининформ, заблокировали цепью с замком

А рядом наклеили выдержки из Конституции и Декларации прав человека

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Инцидент произошел 10 декабря утром. Неизвестные повесили на двери здания Министерства информации цепь с закрытым замком. Рядом наклеилии плакаты с цитатой из статьи 33 Конституции Республики Беларусь (о свободе выражения мнения) и из статьи 19 Всеобщей декларации прав человека (также о свободе убеждений).

Спустя некоторое время к дверям здания прибыли сотрудники милиции, а позже - слесари, которые с помощью инструментов сняли цепи и замки, пишет издание «Новы час».

Вероятно, акция была приурочена к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

10 декабря отмечается Международный день прав человека. Фото: Артем Лява, novychas.by

Сотрудники здания оказались заблокированы внутри. Фото: Артем Лява, novychas.by