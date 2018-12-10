Фотофакт. В Минске двери здания, где находится Мининформ, заблокировали цепью с замком
Инцидент произошел 10 декабря утром. Неизвестные повесили на двери здания Министерства информации цепь с закрытым замком. Рядом наклеилии плакаты с цитатой из статьи 33 Конституции Республики Беларусь (о свободе выражения мнения) и из статьи 19 Всеобщей декларации прав человека (также о свободе убеждений).
Спустя некоторое время к дверям здания прибыли сотрудники милиции, а позже - слесари, которые с помощью инструментов сняли цепи и замки, пишет издание «Новы час».
Вероятно, акция была приурочена к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.
10 декабря отмечается Международный день прав человека. Фото: Артем Лява, novychas.by
Сотрудники здания оказались заблокированы внутри. Фото: Артем Лява, novychas.by
Цепи помогли снять слесари. Фото: Артем Лява, novychas.by