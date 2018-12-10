2018-12-10T17:36:16+03:00
Общество
КП Беларусь

«Жизнь - это не кино»: новая социальная реклама от МЧС Беларуси

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Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Новая супергеройская социальная реклама от МЧС.Новая супергеройская социальная реклама от МЧС.
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Новая серия картинок для билбордов посвящена героям, которые не обладают фантастическими способностями, но спасают жизни. Или можно интерпретировать по-другому: это реклама о «героях», которые попадают в экстремальные ситуации, не рассчитав свои возможности, и которых всегда выручают спасатели.

- Увы, в реальной жизни люди не обладают сверхчеловеческой силой, реакцией или ловкостью, не умеют летать, высоко прыгать или регенерировать. Нам неподвластно беспрепятственно пройти сквозь горящий дом, пробыть под водой десятки минут или моментально среагировать на критическую ситуацию. Обычный человек хрупок и уязвим. Эта серия рассказывает, что в нашей жизни не должно быть места необдуманным «подвигам», которые могут привести к печальным последствиям, - рассказывают в пресс-службе МЧС.

Несколько лет назад хитом интернета стала социальная реклама МЧС с лягушками и божьими коровками и рифмованными советами. Эти плакаты до сих пор встречаются в городе.

Про спасение на воде.

Про спасение на воде.

Спасение в пожаре.

Спасение в пожаре.

Спасение в ДТП.

Спасение в ДТП.

Спасение на крыше.

Спасение на крыше.

Легендарная реклама в стихах в столичном метро. Фото: Оксана БРОВАЧ

Легендарная реклама в стихах в столичном метро.Фото: Оксана БРОВАЧ

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