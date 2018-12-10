В Полоцке главная елка города застряла под рекламным баннером, ее опилили, а потом решили заменить

Пока пышную елку везли по полоцким улицам, она то застревала под банером, то запутывалась в проводах, рассказывают горожане. Фото: социальные сети.

ЖКХ: «Мы думали, как восстановить нижние ветви, но ничего не получилось»

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Главная елка Полоцка на несколько дней стала поводом для саркастических комментариев. На площади Свободы установили дерево, половина ветвей которого снизу была опилена.

- Как будто от нее пару раз откусили!

- Это налоговая подоходный сняла!

- Похоже, этой елкой отбивались от пьяного лесника! - изощрялись в комментариях одни полочане.

- Зато блогеры и хипстеры одобрят, модно, современно, артхаусно! - пытались найти в ситуации что-то хорошее другие.

Елку повредили при транспортировке, объясняли горожане, которые наблюдали это собственными глазами.

- Везли ее распушенную на три полосы движения, стянуть ветки не додумались, поэтому и отпилили их, а везли эту красавицу в час пик, такой пробки я еще не видел, - рассказал Андрей, пользователь соцсети ВКонтакте.

- Елка была нормальная, мы следом по трассе ехали, но на въезде на Аэродром (один из микрорайонов Полоцка) произошел конфуз, машина под баннером не проходила, - рассказала Наталья.

Страшненькая елка простояла недолго - на следующий день ее убрали.

В ЖКХ подтвердили, что изначально елка была красивая, но ее повредили при транспортировке. Надеялись повреждения замаскировать, но не получилось. Поэтому на днях в Полоцк привезут новую главную елку, а поврежденную немного подрежут и установят в одном из микрорайонов.

Официальное открытие главной полоцкой елки назначено на 28 декабря. Обещают парад снеговиков, новогодние фотозоны и прочие праздничные фишки.

Страшненькая елка простояла недолго, ее решили перенести в один из микрорайонов, а главной сделают другую красавицу. Фото: социальные сети.