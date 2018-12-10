2018-12-10T17:40:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Видимость - до 500 метров: МЧС и Белгидромет предупреждают о туманах

На ближайшие сутки прогнозируются туманы, мокрый снег и гололедица на дорогах
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В туман будьте особенно внимательны на дорогах!В туман будьте особенно внимательны на дорогах!Фото: Оксана БРОВАЧ
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Туманы вечером 10 декабря ожидаются на большей части территории страны. В Минской области туманы сохранятся и ночью и утром 11 декабря. Видимость в тумане - 100 - 500 метров.

Ночью 11 декабря в отдельных районах возможен мокрый снег, туман, слабый гололед. Температура воздуха -3...+3°С.

Днем 12 декабря прогнозируется кратковременный мокрый снег, на юго-востоке страны возможна слабая метель. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем - до +2.

Такая погода продержится до конца недели. К пятнице, 14 декабря, как сообщает Белгидромет, ожидается похолодание до -5 градусов днем и -7 - ночью.

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