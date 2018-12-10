2018-12-11T09:37:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове при падении каркаса лифта погиб рабочий

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия
Надежда СЕРГЕЕВА
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При падении каркаса лифта погиб рабочий в Борисове. Фото с сайта pixabay.comПри падении каркаса лифта погиб рабочий в Борисове. Фото с сайта pixabay.com
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Падение каркаса кабины, по предварительным данным, произошло во время проведения плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов. Рабочий находился внутри кабины. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте, сообщила belta.by официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

- Поводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники, должностные лица, изымается документация, в числе которой инструкции по технике безопасности и другие материалы, регламентирующие правила проведения данного вида работ обслуживающей организацией, - рассказала Татьяна Белоног.

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