Минчанин три раза за день бросался под поезд в метро

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Все попытки минчанин совершил в один из прошедших выходных. Около 14.30 мужчина (является инвалидом) оказался на путях на станции метро "Спортивная". Сотрудники метро оперативно отключили подачу электроэнергии, вынесли пассажира и вызвали "скорую", сообщил belta.by старший помощник минского транспортного прокурора Дмитрий Довгаль. Медики увезли его в больницу. Минчанина обследовали и отпустили, так как телесных повреждений у него выявлено не было.

Примерно через два часа на станции "Петровщина" мужчина снова прыгнул на рельсы - его опять вытащили. Он не был травмирован поездом. Вызвали "скорую". После осмотра в больнице мужчину отпустили.

После очередной попытки в 19.25 на станции "Каменная Горка" сотрудники метро вызвали психиатрическую бригаду, которая увезла мужчину в РНПЦ психического здоровья.

Известно, что в этот же день еще один мужчина пытался броситься под поезд метро на станции "Тракторный завод", но его удержали пассажиры.