2018-12-10T20:21:46+03:00
Общество
КП Беларусь

В меню минских школьников появились наггетсы, роллы и кебаб

Новые блюда выбрали после изучения вкусовых предпочтений учеников
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Минске обновили меню школьных столовых. Фото с сайта pixabay.comВ Минске обновили меню школьных столовых. Фото с сайта pixabay.com
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Новинки в ноябре предлагали ученикам 12 столичных школ и гимназий. Им нужно было оценить вкус и внешний вид блюд, заполнить анкеты, сообщает belta.by.

Результаты были проанализированы и учтены при составлении единого двухнедельного меню. Теперь в нем вместе с привычными котлетами, кашами и запеканками появились кебаб (котлеты на шпажках), пудинг с сыром рикотта, куриные оладьи, рис с горохом, кукурузой и морковью, наггетсы (филе птицы в кукурузных хлопьях), роллы (лаваш с начинкой из куриного филе, капусты, моркови, помидоров, сыра и соуса).

Кроме того, разнообразили и ассортимент салатов, предложив в том числе традиционные для зимнего сезона соленые огурцы, квашеную капусту, консервированную кукурузу.

При составлении меню учитывались сезонность, рациональное распределение общей калорийности по приемам пищи, оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов.

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