2018-12-11T09:31:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Две семейные пары крали продукцию с мясокомбината в Жлобине

Над делом работают следователи
Надежда СЕРГЕЕВА
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Две семейные пары крали продукцию со Жлобинского мясокомбината. Фото с сайта pixabay.comДве семейные пары крали продукцию со Жлобинского мясокомбината. Фото с сайта pixabay.com
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В конце ноября двое жителей Жлобина были задержаны с поличным. Они украли с ОАО «Жлобинский мясокомбинат» 80 килограммов продукции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Беларуси - кража.

5 декабря группа задержания Жлобинского отдела Департамента охраны остановила двух жителей районного центра. Мужчины тащили тяжелые сумки, внутри которых находилась мясная вырезка, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Сначала они категорически отрицали тот факт, что мясо похищено. Мужчины рассказали, что нашли сумки в кустах рядом с мясокомбинатом. Но их версия не выдержала проверки. Оперативники БЭП Жлобинского РОВД установили, что события развивались по-другому.

За день до задержания две работницы предприятия, а по совместительству - жены несунов, разделали мясо и приготовили поклажу для выноса. Вторую часть криминального плана - доставку мяса домой - должны были реализовать мужья. Они вынесли 55 килограммов мясной продукции на сумму 475,75 рубля.

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