2018-12-11T09:29:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле на "Девичнике" воспитатель детсада украла деньги у няни

Подозреваемую нашли по фате
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В Гомеле воспитатель детсада украла деньги у няни. Фото с сайта pixabay.comВ Гомеле воспитатель детсада украла деньги у няни. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

8 декабря одно из городских увеселительных заведений организовало вечеринку под названием «Девичник». Для девушек в фате на протяжении всей ночи вход был бесплатным. Единственной, кто воспользовался предложением, стала 34-летняя гомельчанка.

Как рассказали в УВД Гомельского облисполкома, все началось с того, что 33-летняя гомельчанка оставила женскую сумку на барной стойке. В ее отсутствие девушка в фате залезла в карман сумочки и похитила 60 рублей. Когда пришло время расплатиться за заказ, владелица сумки не обнаружила наличность. Тогда она обратилась за помощью к администратору клуба и охране. Те вызвали милицию.

Сотрудники, изучив записи камер видеонаблюдения, установили подозреваемую. Деньги быстро нашли.

Как стало известно, потерпевшая работает помощником воспитателя в детском дошкольном учреждении, а подозреваемая - воспитателем в детском саду, правда, в другом.

По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина