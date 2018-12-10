В Гомеле на "Девичнике" воспитатель детсада украла деньги у няни

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8 декабря одно из городских увеселительных заведений организовало вечеринку под названием «Девичник». Для девушек в фате на протяжении всей ночи вход был бесплатным. Единственной, кто воспользовался предложением, стала 34-летняя гомельчанка.

Как рассказали в УВД Гомельского облисполкома, все началось с того, что 33-летняя гомельчанка оставила женскую сумку на барной стойке. В ее отсутствие девушка в фате залезла в карман сумочки и похитила 60 рублей. Когда пришло время расплатиться за заказ, владелица сумки не обнаружила наличность. Тогда она обратилась за помощью к администратору клуба и охране. Те вызвали милицию.

Сотрудники, изучив записи камер видеонаблюдения, установили подозреваемую. Деньги быстро нашли.

Как стало известно, потерпевшая работает помощником воспитателя в детском дошкольном учреждении, а подозреваемая - воспитателем в детском саду, правда, в другом.

По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси.