Названа предварительная причина обрушения подвесного потолка в "Арена-Сити"

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Одной из наиболее вероятных причин обрушения гипсокартонного подвесного потолка в столичном торгово-развлекательном центре "Арена-Сити" является нарушение порядка осуществления строительно-монтажных работ, сообщил в эфире телеканала СТВ заместитель начальника Минского городского управления МЧС Андрей Бертош, пишет БелаПАН.

- Следствие продолжается, проводится ряд экспертиз. Таких случаев у нас действительно за практику не было, - отметил Бертош.

После того как произошло это обрушение, было дано поручение комиссии по чрезвычайным ситуациям проверить все объекты. В Минске подобных объектов с такими же потолками - 191. Более половины из них уже проверено.

- На данный момент эти проверки продолжаются. Окончание через две недели. И об этом будет доложено. Рассмотрим все эти вопросы, которые в ходе проверок выявляются. Даны сроки на устранение, дабы не повторить подобного, - отметил замначальника городского управления МЧС.

Напомним, 12 ноября в ТРЦ "Арена-Сити" обрушился подвесной потолок на площади 150 квадратных метров. В результате инцидента пострадали две девушки.

Работы по восстановлению конструкций потолка в "Арена-Сити" планируют завершить к 25 декабря, и торговый центр будет полностью доступен для посетителей.

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