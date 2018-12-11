КП Беларусь
Топ-менеджер «Белшины» насмерть сбил человека на переходе
На автомобиле стояла зимняя резина, а у пешехода не было фликеров
Топ-менеджер «Белшины» насмерть сбил человека на переходе.Фото: Сергей ГАПОН
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Смертельное ДТП произошло в пятницу, 7 декабря. Неподалеку от деревни Сычково Бобруйского района 57-летний водитель автомобиля Toyota сбил на нерегулируемом пешеходном переходе местного жителя. Тот, в свою очередь, не был обозначен световозвращающими элементами.
Как сообщает "Вечерний Бобруйск" со ссылкой на Бобруйский РОВД, пешеход получил различные травмы: открытую черепно-мозговую травму, перелом бедра и плеча, тяжелую сочетанную травму. Через несколько часов он умер в больнице. В отношении водителя, который работает на руководящей должности на предприятии «Белшина», возбуждено уголовное дело.