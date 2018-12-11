Макрон ввел во Франции чрезвычайное положение и выступил с обращением к жителям страны

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С середины ноября во Франции продолжаются акции протеста «желтых жилетов». Изначально их участники выступали против повышения цен на топливо, а впоследствии и против налоговой политики и удорожания жизни в целом. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Вечером в понедельник, 10 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к жителям Франции.

- В первую очередь я бы хотел объявить о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Мы ответим на чрезвычайное экономическое и социальное положение сильными мерами: более быстрым снижением налогов, более правильным управлением расходами, а не только их сокращением, - цитирует Макрона tass.ru.

Французский президент анонсировал и несколько конкретных изменений, которые должны сгладить народное недовольство. Во-первых, с 2019 года минимальная зарплата в стране увеличится на 100 евро. Во-вторых, появятся некоторые налоговые льготы: сверхурочные часы работы не будут облагаться налогом, а для тех, кто получает меньше 2000 евро в месяц, отменят повышение пенсионного налога. В-третьих, Макрон пообещал, что крупные корпорации тоже будут участвовать в развитии страны.

- Наша страна сейчас переживает исторический период. Мое служение - для вас. Наше единственное сражение - за Францию, - подытожил Эммануэль Макрон.

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