Тунеядцы не смогут получить субсидию государства на покупку или строительство жилья

Но как только тунеядец устроится на работу, он снова сможет рассчитывать на помощь государства

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В понедельник, 10 декабря, Александр Лукашенко подписал сразу два жилищных указа - «О долевом строительстве» и «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».

Во втором речь идет о тех, кому государство готово помочь субсидией с покупкой жилья. В первую очередь это касается детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. При этом для некоторых категорий белорусов субсидии, наоборот, урежут. К ним относятся и тунеядцы, попавшие в специальную базу (а это, напомним, 500 тысяч человек).

- С 1 марта 2019 года господдержки в решении жилищного вопроса не будет, если гражданин, состоящий на учете нуждающихся и имеющий право на ее получение, и трудоспособные члены его семьи официально признаны не занятыми в экономике, - цитирует sb.by Александра Авраменко, начальника управления жилищной политики Минстройархитектуры.

Впрочем, как только тунеядец устроится на работу, льготы на покупку жилья сразу к нему вернутся.