2018-12-11T10:49:38+03:00
Экономика
КП Беларусь

Тунеядцы не смогут получить субсидию государства на покупку или строительство жилья

Но как только тунеядец устроится на работу, он снова сможет рассчитывать на помощь государства
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
Тунеядцы не смогут получить субсидию государства на покупку или строительство жильяТунеядцы не смогут получить субсидию государства на покупку или строительство жильяФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 декабря, Александр Лукашенко подписал сразу два жилищных указа - «О долевом строительстве» и «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».

Во втором речь идет о тех, кому государство готово помочь субсидией с покупкой жилья. В первую очередь это касается детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. При этом для некоторых категорий белорусов субсидии, наоборот, урежут. К ним относятся и тунеядцы, попавшие в специальную базу (а это, напомним, 500 тысяч человек).

- С 1 марта 2019 года господдержки в решении жилищного вопроса не будет, если гражданин, состоящий на учете нуждающихся и имеющий право на ее получение, и трудоспособные члены его семьи официально признаны не занятыми в экономике, - цитирует sb.by Александра Авраменко, начальника управления жилищной политики Минстройархитектуры.

Впрочем, как только тунеядец устроится на работу, льготы на покупку жилья сразу к нему вернутся.

Еще больше материалов по теме: «Налог на тунеядство: Беларусь»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина