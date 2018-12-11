В Гродно микроавтобус столкнулся с маршруткой, ребенок в больнице

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ДТП случилось рано утром во вторник, 11 декабря, в микрорайоне Ольшанка в Гродно. Водитель микроавтобуса, проезжая перекресток, врезался в маршрутку, которая поворачивала налево. От столкновения маршрутка опрокинулась на бок. В этот момент в ней находилось четыре человека. К счастью, обошлось без серьезных травм, но четырехлетнюю девочку, ехавшую в маршрутке вместе с отцом, все-таки отправили в областную больницу.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, что именно произошло.

- Кто на какой сигнал из водителей двигался, предстоит выяснить. Точно известно, что удар маршрутному такси пришелся в заднюю правую часть. Ребенок находился в удерживающем кресле, - цитирует пресс-службу ГАИ портал grodnonews.by.