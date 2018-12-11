Мужчину, который в Ивацевичском районе застрелил милиционера из ружья, могут отправить на принудительное лечение

Окончательное обвинение в убийстве и покушении на убийство ему не предъявлялось

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Следственный комитет завершил расследование громкого дела о стрельбе по милиционерам в Ивацевичском районе.

ЧП произошло в августе 2018 года в деревне Бобровичи. Двое сотрудников милиции пришли к 57-летнему местному жителю с плановой проверкой законности хранения оружия. Тот без предупреждения открыл по милиционерам стрельбу в упор из охотничьего ружья. В итоге 42-летнего участкового он смертельно ранил, его 23-летний напарник попал в больницу.

Мужчину задержали только после штурма дома - до этого он не подпускал спецслужбы, угрожая стрельбой. Освидетельствование показало, что он был трезв. Охотничий билет у него был с 1987 года, разрешение на оружие тоже имелось.

Действия стрелка квалифицировали как убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и покушение на убийство. Тем не менее судить его за это не будут.

- Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдал в момент совершения инкриминируемых ему деяний и страдает в настоящее время психическим расстройством. В этой связи окончательное обвинение мужчине не предъявлялось, - комментирует официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Суд рассмотрит это дело и решит, отправлять ли обвиняемого на принудительное лечение.

Следствие также проверило «народную» версию, что у мужчины были конфликты с милицией и это якобы стало поводом для стрельбы.

- В ходе расследования уголовного дела эта информация была тщательно проверена, однако своего объективного подтверждения не нашла, - отмечают в СК.