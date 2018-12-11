2018-12-11T12:12:55+03:00
Экономика
КП Беларусь

Цены в ноябре: огурцы подорожали почти наполовину, а рыба и цитрусовые подешевели

И снова больше всех дорожают белорусские овощи и фрукты
Таисия САВИНА
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Тоже подорожали капуста, помидоры, виноград и яблоки.Тоже подорожали капуста, помидоры, виноград и яблоки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Белстат рассказал, какие товары подешевели, а какие подорожали в прошлом месяце.

Инфляция в ноябре достигла 6% - это предел, который обещали власти в 2018 году. Больше всех подорожали огурцы - на 44,3%. На втором месте - белокочанная капуста (18,7%). За ними идут помидоры, виноград и яблоки. В рейтинг не вошли, но традиционно подорожали сигареты, алкоголь и бензин.

Существенно цены упали на цитрусовые (9%), бобовые (2,9%), соленую и копченую рыбу, красную икру и сухофрукты (2,3%). На третьем месте - виноград (14,3%). Помидоры тоже подорожали, но не так существенно, как огурцы, - на 12,4%. Потом идут сапоги демисезонные и билеты на самолет. Немного подешевели ремонт обуви и мебель.

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