Житель Березино оставил на ночь машину с ключами в замке, а внутри - карточку с пин-кодом. Машину угнали, деньги украли

Житель Березино угнал машину, врезался на ней в дерево, а потом сжег. ФОТО: УВД Миноблисполкома

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Курьезная история случилась в городе Березино. Неизвестный пока преступник угнал машину, снял в банкомате 940 рублей с найденной внутри карточки, потом врезался в дерево в лесу и напоследок сжег автомобиль. Что и говорить, бурная выдалась ночка!

А выдалась она такой не в последнюю очередь благодаря владельцу машины и карты. Ведь свое авто он на ночь не запер и оставил ключи в замке зажигания. А рядом с карточкой оставил бумажку с написанным пин-кодом. Как будто хотел, чтобы его ограбили.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, личность преступника пока устанавливается. Если вы знаете человека на фото, обратитесь в милицию по телефонам 8 (01715) 5-68-69, 8 (01715) 5-57-78, 8 (029) 356-78-01, 8 (029) 505-18-14.