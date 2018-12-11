2018-12-11T12:00:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Березино оставил на ночь машину с ключами в замке, а внутри - карточку с пин-кодом. Машину угнали, деньги украли

А похититель напоследок сжег авто
Яна ПТИЧКИНА
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Житель Березино угнал машину, врезался на ней в дерево, а потом сжег. ФОТО: УВД МиноблисполкомаЖитель Березино угнал машину, врезался на ней в дерево, а потом сжег. ФОТО: УВД Миноблисполкома
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Курьезная история случилась в городе Березино. Неизвестный пока преступник угнал машину, снял в банкомате 940 рублей с найденной внутри карточки, потом врезался в дерево в лесу и напоследок сжег автомобиль. Что и говорить, бурная выдалась ночка!

А выдалась она такой не в последнюю очередь благодаря владельцу машины и карты. Ведь свое авто он на ночь не запер и оставил ключи в замке зажигания. А рядом с карточкой оставил бумажку с написанным пин-кодом. Как будто хотел, чтобы его ограбили.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, личность преступника пока устанавливается. Если вы знаете человека на фото, обратитесь в милицию по телефонам 8 (01715) 5-68-69, 8 (01715) 5-57-78, 8 (029) 356-78-01, 8 (029) 505-18-14.

Вот так выглядит правонарушитель. Знаете его? ФОТО: УВД Мингорисполкома

Вот так выглядит правонарушитель. Знаете его? ФОТО: УВД Мингорисполкома

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