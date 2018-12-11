2018-12-11T12:00:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Березино оставил на ночь машину с ключами в замке, а внутри - карточку с пин-кодом. Машину угнали, деньги украли

А похититель напоследок сжег авто
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
Житель Березино угнал машину, врезался на ней в дерево, а потом сжег. ФОТО: УВД МиноблисполкомаЖитель Березино угнал машину, врезался на ней в дерево, а потом сжег. ФОТО: УВД Миноблисполкома
Изменить размер текста:

Курьезная история случилась в городе Березино. Неизвестный пока преступник угнал машину, снял в банкомате 940 рублей с найденной внутри карточки, потом врезался в дерево в лесу и напоследок сжег автомобиль. Что и говорить, бурная выдалась ночка!

А выдалась она такой не в последнюю очередь благодаря владельцу машины и карты. Ведь свое авто он на ночь не запер и оставил ключи в замке зажигания. А рядом с карточкой оставил бумажку с написанным пин-кодом. Как будто хотел, чтобы его ограбили.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, личность преступника пока устанавливается. Если вы знаете человека на фото, обратитесь в милицию по телефонам 8 (01715) 5-68-69, 8 (01715) 5-57-78, 8 (029) 356-78-01, 8 (029) 505-18-14.

Вот так выглядит правонарушитель. Знаете его? ФОТО: УВД Мингорисполкома

Вот так выглядит правонарушитель. Знаете его? ФОТО: УВД Мингорисполкома

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина