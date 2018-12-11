Нобелевскую премию мира получили 25-летняя правозащитница из Ирака и врач-гинеколог из Конго

Премию дали за деятельность по прекращению сексуального насилия в войнах и вооруженных конфликтах

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В столице Норвегии прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Премия учреждена в 1968 году в память об Альфреде Нобеле. Награду дают людям и организациям, которые внесли выдающийся вклад в укрепление мира.

В этом году премию и награду в размере 1 миллиона долларов получили врач-гинеколог Денис Муквеге из Конго и 25-летняя правозащитница Надя Мурад из Ирака. Как рассказывает interfax.ru, они привлекли внимание к проблеме сексуального насилия во время военных действий и призывали «прекратить использование сексуального насилия в качестве оружия в войнах и вооруженных конфликтах».

Надю Мурад в 2014 году взяли в плен пришедшие к власти боевики «Исламского государства». Джихадисты убили ее мать, пятерых братьев и сестер за отказ принять ислам, а ее вместе с тремя племянницами вывезли и обратили в сексуальное рабство. После трех месяцев в плену девушке удалось бежать. В докладе сообщается, что Надя "проявила необыкновенное мужество, поведав о своих страданиях и выступив от имени других".

Денис Муквеге стал известен еще в 1989 году, когда создал службу акушерства и гинекологии в африканском Заире. Служба помогала женщинам, которые подверглись во время вооруженных действий сексуальному насилию. Помимо оказания медицинской помощи женщинам, он активно освещал проблему в СМИ, давал многочисленные интервью и призывал миротворцев ООН также обратить внимание на проблему.

В 1998 году Муквеге с международной помощью построил госпиталь Панзи, где провели операции 40 тысячам женщин и девочек. Пациенты, которые не могут позволить оплатить услуги, лечатся там бесплатно.

Имена 12 лауреатов за этот год назвали еще в октябре. Лауреатами премии по физиологии и медицине стали американский и японский ученые за их открытия в терапии рака. По физике - за открытия в области лазерной физики (оптические пинцеты).

Лауреаты премии по химии придумали, как создавать белки, не существующие в природе, и придавать им свойства природных.

А вот премию по литературе перенесли на следующий год из-за обвинений в сексуальных домогательствах деятеля культуры, близкого к академии.