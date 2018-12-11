Видеофакт: в Кобрине начальник погранзаставы встречал жену из роддома с оркестром

Дочь капитана погранзаставы с младенчества будет знать, как звучит военный оркестр. Фото: kobrincity.by

У пограничников это традиция - поздравлять коллег с пополнением в семье

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Бодрой музыкой военного оркестра встречал свою супругу Виолетту из роддома капитан Вадим Бузук, начальник погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе. В семье офицера 4 декабря появилась на свет вторая дочь.

Пограничники Пинского погранотряда несколько лет назад завели такую традицию - встречать жен командиров подразделений из роддома с оркестром. Отныне пополнение в семье пограничника - праздник для всей заставы.

- В этот раз молодая мама не сдерживала слез радости от приятной неожиданности и от такого внимания со стороны дружной пограничной семьи, - говорит официальный представитель Пинской погрангруппы Михаил Бут-Гусаим.