Видеофакт: в Кобрине начальник погранзаставы встречал жену из роддома с оркестром
Бодрой музыкой военного оркестра встречал свою супругу Виолетту из роддома капитан Вадим Бузук, начальник погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе. В семье офицера 4 декабря появилась на свет вторая дочь.
Пограничники Пинского погранотряда несколько лет назад завели такую традицию - встречать жен командиров подразделений из роддома с оркестром. Отныне пополнение в семье пограничника - праздник для всей заставы.
- В этот раз молодая мама не сдерживала слез радости от приятной неожиданности и от такого внимания со стороны дружной пограничной семьи, - говорит официальный представитель Пинской погрангруппы Михаил Бут-Гусаим.
Капитан погранзаставы встречает супругу с ребёнком у роддома с оркестром. Источник: Кобрин Сити Новостной портал г. Кобрина