В Витебске 50 ворон напали на молодого ястреба, его спас орнитолог

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В Витебске стая ворон едва не заклевала ястреба-тетеревятника, который залетел в город в поисках пищи. Это случилось во дворе дома 13, к. 1 по Московскому проспекту. Мужчина, который увидел, как вороны нападают на хищника, рассказал об этом блогеру Алексею Андреянову, а тот связался с орнитологом, доцентом ВГУ Владимиром Ивановским.

- Когда мы туда приехали, около полусотни ворон сидели на деревьях, а ястреб прятался на подоконнике. Видимо, решил, что возле людей найдет спасение, - рассказал Владимир Ивановский.

Орнитолог снял птицу с подоконника и осмотрел. Серьезных повреждений не нашел, поэтому ястреба отвезли за город и выпустили. Судя по окраске, это была молодая особь.

- Я не раз видел, как врановые прогоняют ястребов и других хищников, - рассказал Алексей Андреянов. - Так что, если вы разводите кур или других птиц, в ваших интересах иметь под боком колонию грачей или ворон.

Ястреб спрятался от агрессивных ворон на подоконнике. Фото: Андрей Савин.

Когда люди приехали спасать ястреба, вокруг на деревьях сидели полсотни ворон. Фото: Андрей Савин.