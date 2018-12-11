2018-12-12T16:33:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске 50 ворон напали на молодого ястреба, его спас орнитолог

Птицу вывезли за город и отпустили
Наталья ПАРТОЛИНА
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Орнитолог снял испуганного ястреба с подоконника и вывез за город. Фото: Алексей Андреянов.Орнитолог снял испуганного ястреба с подоконника и вывез за город. Фото: Алексей Андреянов.
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В Витебске стая ворон едва не заклевала ястреба-тетеревятника, который залетел в город в поисках пищи. Это случилось во дворе дома 13, к. 1 по Московскому проспекту. Мужчина, который увидел, как вороны нападают на хищника, рассказал об этом блогеру Алексею Андреянову, а тот связался с орнитологом, доцентом ВГУ Владимиром Ивановским.

- Когда мы туда приехали, около полусотни ворон сидели на деревьях, а ястреб прятался на подоконнике. Видимо, решил, что возле людей найдет спасение, - рассказал Владимир Ивановский.

Орнитолог снял птицу с подоконника и осмотрел. Серьезных повреждений не нашел, поэтому ястреба отвезли за город и выпустили. Судя по окраске, это была молодая особь.

- Я не раз видел, как врановые прогоняют ястребов и других хищников, - рассказал Алексей Андреянов. - Так что, если вы разводите кур или других птиц, в ваших интересах иметь под боком колонию грачей или ворон.

Ястреб спрятался от агрессивных ворон на подоконнике. Фото: Андрей Савин.

Ястреб спрятался от агрессивных ворон на подоконнике. Фото: Андрей Савин.

Когда люди приехали спасать ястреба, вокруг на деревьях сидели полсотни ворон. Фото: Андрей Савин.

Когда люди приехали спасать ястреба, вокруг на деревьях сидели полсотни ворон. Фото: Андрей Савин.

В Витебске спасли ястреба-тетеревятника. Видео: Алексей Андреянов

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