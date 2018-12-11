2018-12-11T12:52:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске несколько месяцев не могут найти 16-летнего подростка

Он не появляется ни дома, ни на занятиях в колледже
Яна ПТИЧКИНА
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Подростка не могут найти несколько месяцев.Подростка не могут найти несколько месяцев.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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16-летний Владислав Майсейчик пропал еще в августе. С этого времени он не появляется ни на занятиях в колледже, ни дома (он зарегистрирован по улице Матусевича в Минска). О том, где может находиться Владислав, ничего не известно. Сейчас его поисками занимаются сотрудники уголовного розыска.

ГУВД Мингорисполкома сообщает об особых приметах мальчика: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160-163 см, волосы темные короткие. Если вы знаете, где он может находиться, обратитесь в милицию по телефонам (017) 207-67-67, 231-04-99, 213-04-69, 8 029 378- 76-16, 8 044 731-37-60 или 102.

16-летнего подростка ищут с августа

16-летнего подростка ищут с августа

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