В Минске несколько месяцев не могут найти 16-летнего подростка

Он не появляется ни дома, ни на занятиях в колледже

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16-летний Владислав Майсейчик пропал еще в августе. С этого времени он не появляется ни на занятиях в колледже, ни дома (он зарегистрирован по улице Матусевича в Минска). О том, где может находиться Владислав, ничего не известно. Сейчас его поисками занимаются сотрудники уголовного розыска.

ГУВД Мингорисполкома сообщает об особых приметах мальчика: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160-163 см, волосы темные короткие. Если вы знаете, где он может находиться, обратитесь в милицию по телефонам (017) 207-67-67, 231-04-99, 213-04-69, 8 029 378- 76-16, 8 044 731-37-60 или 102.