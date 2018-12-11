Обладателей квартиры в Минске и трех авто от «Евроопт» сегодня определит певица Влада

Изменить размер текста: A A

Буквально через несколько часов станут известны новые счастливчики, которым достанутся главные призы от «Евроопт». На кону - квартира в Минске на ул. Академика Карского и три внедорожника «Джили Атлас». А также два крупных приза по 40 000 рублей и еще более 20 000 денежных призов. Главный приз разыграет солистка Белгосфилармонии и популярная певица Влада.

Розыгрыш 98-го тура состоится во вторник, 11 декабря, в 18.20 в ТРЦ «Е-сити» по адресу ул. Денисовская, 8. Прямую трансляцию можно смотреть на канале ОНТ или сайте evroopt.by, а также на страничках «Евроопт» в соцсетях. Желаем всем удачи!

Кстати, новый тур игры «Удача в придачу!» уже стартовал. А это означает, что любая покупка в магазинах «Евроопт» и «Бруснiчка», а также в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» уже через неделю может сделать вас одним из победителей!