В Беларуси заработало посольство Судана

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С визитом в Беларусь прибыл президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Одна из целей - открытие в Минске посольства Судана. Оно состоялось во вторник, 11 декабря. От Беларуси на нем присутствовал премьер-министр Сергей Румас.

- Мы искренне рады, что на открытии посольства Судана присутствует лично глава суданского государства. Это исключительно важный случай для нашей практики, который является проявлением и подтверждением высокого уровня связей и взаимопонимания между руководством наших стран, - цитирует Сергея Румаса belta.by.

Помимо открытия посольства президент Судана также встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем, председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко и представителями других ведомств.