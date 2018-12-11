2018-12-11T13:37:23+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларуси заработало посольство Судана

На открытии присутствовал премьер-министр Сергей Румас
Яна ПТИЧКИНА
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В Минске заработало посольство Судана. ФОТО: belta.byВ Минске заработало посольство Судана. ФОТО: belta.by
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С визитом в Беларусь прибыл президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Одна из целей - открытие в Минске посольства Судана. Оно состоялось во вторник, 11 декабря. От Беларуси на нем присутствовал премьер-министр Сергей Румас.

- Мы искренне рады, что на открытии посольства Судана присутствует лично глава суданского государства. Это исключительно важный случай для нашей практики, который является проявлением и подтверждением высокого уровня связей и взаимопонимания между руководством наших стран, - цитирует Сергея Румаса belta.by.

Помимо открытия посольства президент Судана также встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем, председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко и представителями других ведомств.

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