Двое казахов попытались сдать в обменник 5000 фальшивых евро

Изменить размер текста: A A

Дело было в одном из казино Дубровенского района. Двое граждан Казахстана (одному 33 года, другому - 40 лет) проиграли всю наличность, что была у них с собой, а потом отправились в обменник при казино. Судя по всему, легенда была такой: сдадим валюту и продолжим играть. Но, сообщает belta.by, сотрудница обменника поняла, что ей пытаются дать фальшивки. И ни много ни мало 5000 евро!

Кассир вызвала милицию, а мужчины, заподозрив неладное, убежали в лес. Потом они вышли к трассе, где их и задержала милиция. А позже правоохранители обнаружили в тайнике в лесу еще 3000 евро фальшивыми банкнотами. Это самая крупная партия подделок в Витебской области за последние годы. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело.