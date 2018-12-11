2018-12-11T15:05:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Рабочие выбрасывали мусор из окна университета, обломками убило человека

ЧП произошло в одном из корпусов Полоцкого государственного университета
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Новополоцке рабочего убило сброшенными с четвертого этажа перилами. Фото: Телеграмм-канал ПГУ "Отчислено".В Новополоцке рабочего убило сброшенными с четвертого этажа перилами. Фото: Телеграмм-канал ПГУ "Отчислено".
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Трагический случай во время ремонтных работ в одном из корпусов Полоцкого государственного университета: 54-летний рабочий погиб, когда вместе с коллегой демонтировал перила. ЧП произошло в Новополоцке, на улице Блохина, где расположен один из корпусов ПГУ.

- По предварительной информации, при осуществлении демонтажа перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа на землю через окно, не убедившись в безопасности. В результате работник 1964 года рождения, находящийся внизу, получил травму, несовместимую с жизнью, упавшим элементом перил, - рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Мужчина скончался на месте.

- Идем из университета, а там труп лежит! И лужа крови! - ужасались студенты, обсуждая трагедию в социальных сетях.

На место выехала следственно-оперативная группа.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь (причинение смерти по неосторожности), - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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