2018-12-11T15:16:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лжесвященник обманом выманил у минчан 49 000 рублей

Деньги он брал якобы для различных религиозных нужд
Яна ПТИЧКИНА
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Лже-священник два года обманывал минчан. ФОТО: Следственный комитетЛже-священник два года обманывал минчан. ФОТО: Следственный комитет
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Мошенничеством уроженец Брестской области занимался два года, с 2016-го по 2018-й. Переодеваясь священником, он брал у жителей Минска деньги под разными предлогами: например, покупка свечей для молебна или освящение квартиры. За все это время сумма скопилась немаленькая - 49 000 рублей.

Как сообщает Следственный комитет, чтобы вывести мошенника на чистую воду, пришлось допросить 30 человек и устраивать очные ставки. Кроме того, в квартире обвиняемого провели обыск. Расследование завершено, теперь лжесвященника будут судить по уголовной статье.

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