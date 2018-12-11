Лжесвященник обманом выманил у минчан 49 000 рублей

Изменить размер текста: A A

Мошенничеством уроженец Брестской области занимался два года, с 2016-го по 2018-й. Переодеваясь священником, он брал у жителей Минска деньги под разными предлогами: например, покупка свечей для молебна или освящение квартиры. За все это время сумма скопилась немаленькая - 49 000 рублей.

Как сообщает Следственный комитет, чтобы вывести мошенника на чистую воду, пришлось допросить 30 человек и устраивать очные ставки. Кроме того, в квартире обвиняемого провели обыск. Расследование завершено, теперь лжесвященника будут судить по уголовной статье.