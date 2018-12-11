Беларусь по безвизовому режиму посетили почти 179 тысяч иностранцев

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По данным на конец ноября, за все время действия в Беларуси безвизового режима (с 1 января 2017 года) нашу страну без визы посетили почти 179 тыс. иностранных граждан из 70 стран. Чаще других к нам приезжали немцы и поляки. За ними следуют туристы из Италии, Великобритании, США и Франции. Об этом сообщило агентство minsknews.by со ссылкой на замминистра спорта и туризма Михаила Портного.

Большая часть из них приезжает в страну через Августовский канал в Гродно. За почти два года (с 26 октября 2016 года по 2 декабря 2018 года) через этот пункт въезда в страну приехали 134 505 иностранцев. Из них более 83 тыс. человек - в этом году.

Вторая точка въезда иностранцев без визы находится в Бресте. Приехать по безвизовому режиму в Беларусь иностранцы могут только при покупке билета на посещение одной из зон въезда (Брест и Гродно) у белорусской турфирмы.