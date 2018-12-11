2018-12-11T15:49:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь по безвизовому режиму посетили почти 179 тысяч иностранцев

Чаще всего к нам приезжают немцы и поляки
Таисия САВИНА
Поделиться:
Туристы чаще въезжают по безвизу через Гродно.Туристы чаще въезжают по безвизу через Гродно.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

По данным на конец ноября, за все время действия в Беларуси безвизового режима (с 1 января 2017 года) нашу страну без визы посетили почти 179 тыс. иностранных граждан из 70 стран. Чаще других к нам приезжали немцы и поляки. За ними следуют туристы из Италии, Великобритании, США и Франции. Об этом сообщило агентство minsknews.by со ссылкой на замминистра спорта и туризма Михаила Портного.

Большая часть из них приезжает в страну через Августовский канал в Гродно. За почти два года (с 26 октября 2016 года по 2 декабря 2018 года) через этот пункт въезда в страну приехали 134 505 иностранцев. Из них более 83 тыс. человек - в этом году.

Вторая точка въезда иностранцев без визы находится в Бресте. Приехать по безвизовому режиму в Беларусь иностранцы могут только при покупке билета на посещение одной из зон въезда (Брест и Гродно) у белорусской турфирмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина