Минчанин решил найти новых друзей через соцсети и лишился 1000 рублей

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Эта история началась в тот момент, когда двое минчан решили найти новых друзей в соцсетях. В итоге они познакомились с двумя девушками и пригласили их на свидание в сауну. Казалось бы, все шло хорошо: алкоголь, разговоры... Но в какой-то момент один из молодых людей заметил, что из кармана его брюк пропали деньги. Ни много ни мало 1000 рублей. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, деньги украла одна из новых знакомых.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание по ней - три года лишения свободы.