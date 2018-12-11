2018-12-11T16:58:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Старая обида за сломанный нос закончилась смертью обидчика

Парень девятнадцати лет вместе с друзьями избил давнего обидчика. До смерти
Таисия САВИНА
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Обидчика избили у его дома.Обидчика избили у его дома.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Между двумя мужчинами давным-давно возник конфликт, переросший в драку. Один из них тогда остался со сломанным носом.

- Молодой человек девятнадцати лет об этом не забыл и в какой-то момент решил расквитаться. 9 декабря вместе со своими товарищами пришел к дому обидчика и вызвал 31-летнего мужчину на улицу, - сообщили belta.by в УВД Гродненского облисполкома

Разговор не получился, и 19-летний парень решил избить оппонента. Избитый мужчина добрался до дома и вызвал "скорую". Но до больницы медики его не довезли: пациент скончался в машине. Причиной смерти стали тяжкие телесные повреждения, поэтому врачи сообщили в милицию о том, что травмы могут быть криминального характера. Избившего его человека вычислили и задержали. Ему грозит статья за "умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть" и от 5 до 15 лет заключения.

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