2018-12-11T17:19:40+03:00
Общество
КП Беларусь

17 тонн груш "притворились" светильниками на белорусской таможне

Санкционные польские груши везли в Россию через Беларусь
Таисия САВИНА
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Фото: www.ot.customs.gov.by.Фото: www.ot.customs.gov.by.
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Белорусская таможня пресекла попытку перевезти в Россию около 17 тонн свежих груш из Польши, на которые наложены санкции. Об этом рассказали belta.by в Государственном таможенном комитете Беларуси. Таможенники остановили грузовик Scania с грузом стоимостью более 23 тысяч белорусских рублей. В документах, которые предоставил водитель, груши были записаны бытовыми светильниками.

Аналогичное правонарушение произошло в ноябре. В автомобиле DAF в Россию везли свежие шампиньоны из Польши. В документах же было указано, что в грузовике транзитом в Россию из Европейского союза едет партия алкоголя. Стоимость шампиньонов, по предварительной оценке, - 63 тысячи рублей.

За такое административное правонарушение можно получить штраф в размере до половины стоимости незаконного груза.

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