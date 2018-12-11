2018-12-12T10:32:08+03:00
Политика
КП Беларусь

Дмитрий Медведев приедет в Брест на заседание Совмина Союзного государства

Оно состоится в четверг, 13 декабря
Надежда СЕРГЕЕВА
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Заседание Совмина Союзного государства пройдет в Бресте. Фото: Александр КовганкоЗаседание Совмина Союзного государства пройдет в Бресте. Фото: Александр Ковганко
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С белорусской стороны участие в заседании примет премьер-министр Сергей Румас.

В повестке дня 25 вопросов, среди которых торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития СГ в среднесрочной перспективе - на 2018 - 2022 годы, проект союзной Военной доктрины, прогнозные балансы спроса и предложения агропродовольственной продукции и индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на 2019 год, пишет belta.by.

Также будут рассматривать, как выполняются решения Высшего Госсовета о взаимодействии в сфере машиностроения и АПК, об отмене роуминга на территории Союзного государства, а также участии СГ в финансировании создания музея-усадьбы Достоевского в Брестской области и Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.

По итогам заседания предусматривается подписание ряда документов, в том числе межправительственного соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз.

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