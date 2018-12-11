МИД предлагает продлить срок пребывания иностранцев без регистрации до 30 дней

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Срок пребывания иностранцев в стране без регистрации в органах внутренних дел предлагается продлить до 30 дней, сообщил заместитель начальника главного консульского управления - начальник управления анализа, планирования визовой и тарифной политики Министерства иностранных дел Беларуси Александр Ганевич сегодня на заседании круглого стола в Палате представителей, пишет belta.by.

- Мы выступали и будем выступать за то, чтобы продлить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 30 дней. Это проблема, о которой все говорят: можно находиться без регистрации 5 дней. Мы ее попытаемся сдвинуть хотя бы, может, на 15 дней, - рассказал Александр Ганевич.

За девять месяцев текущего года Беларусь посетило 3,6 млн. иностранцев, что на 8,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

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