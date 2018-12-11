2018-12-12T10:27:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске пропал восьмилетний мальчик

О его местонахождении ничего не известно с вечера 11 декабря
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Минске пропал 8-летний мальчикВ Минске пропал 8-летний мальчик
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Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел", пропал 8-летний Владимир Саликов. Он проживает в Минске по адресу улица Набережная, дом 55 б (Сеница).

Мальчик ушел 11 декабря около 16.35 из гимназии №7 (по улице Антоновской, 20). После уроков должен был находиться в продленке начальной школы гимназии, откуда ушел в неизвестном направлении, не дождавшись родителей. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Был одет в темно-синюю куртку с голубыми, оранжевыми и серыми вставками, серую вязаную шапку, черные брюки и черные ботинки. При себе может иметь портфель.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, в отряде просят сообщить по номерам: 7733, +375 33 6666-856, +375 33 6666-033 или 102.

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