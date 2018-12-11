2018-12-12T10:10:05+03:00
Недвижимость
КП Беларусь

В Минске китайцы начали снос зданий для строительства бассейна международного стандарта

Работы проходят на улице Кальварийской
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Минске китайцы начали сносить здания для строительства бассейна международного стандарта. Фото с сайта pixabay.comВ Минске китайцы начали сносить здания для строительства бассейна международного стандарта. Фото с сайта pixabay.com
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В июне было подписано межправительственное соглашение между Беларусью и Китаем. Оно предусматривает привлечение безвозмездной помощи для реализации в Беларуси ряда проектов, в том числе строительства в Минске Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Первый объект разместится в районе улицы Ванеева, второй -в районе улицы Кальвариской.

Приступить к строительству китайская сторона намерена в середине 2019-го, сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома. К этому сроку городу необходимо подготовить площадки.

- В настоящее время государственное предприятие «УКС Мингорисполкома», определенное заказчиком по подготовке территории в районе ул. Кальварийской, завершает реализацию имущественных прав собственников расположенных на участке объектов. Трест №15 «Спецстрой» приступил к сносу отселенных строений. Процесс начался с территории ЗАО «Автокомбинат №2», - дополнили в Мингорисполкоме.

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