В Минске ИП продавал нелегальные мобильники через интернет и в торговом центре

В Минске предприниматель продавал нелегальные мобильники через интернет и в торговом центре Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Изменить размер текста: A A

Индивидуальный предприниматель в Минске продавал дорогостоящую технику без документов, подтверждающих ее приобретение, сообщили в КГК.

Мобильные телефоны последних моделей, беспроводные наушники и другие товары, поступавшие в Россию из Китая, предприниматель закупал за наличный расчет и нелегально ввозил в Беларусь для последующей реализации. В складском помещении, которое арендовал предприниматель в столичном торговом центре, на момент проверки хранилась различная техника Xiaomi без соответствующих документов на общую сумму более 70 тысяч рублей.

В отношении предпринимателя составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Ему грозит конфискация товара и штраф в размере до 50 процентов от его стоимости.