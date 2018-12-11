2018-12-12T10:08:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске ИП продавал нелегальные мобильники через интернет и в торговом центре

Финансовая милиция пресекла канал поставки нелегальной сложной бытовой техники из России
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В Минске предприниматель продавал нелегальные мобильники через интернет и в торговом центреВ Минске предприниматель продавал нелегальные мобильники через интернет и в торговом центреФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Индивидуальный предприниматель в Минске продавал дорогостоящую технику без документов, подтверждающих ее приобретение, сообщили в КГК.

Мобильные телефоны последних моделей, беспроводные наушники и другие товары, поступавшие в Россию из Китая, предприниматель закупал за наличный расчет и нелегально ввозил в Беларусь для последующей реализации. В складском помещении, которое арендовал предприниматель в столичном торговом центре, на момент проверки хранилась различная техника Xiaomi без соответствующих документов на общую сумму более 70 тысяч рублей.

В отношении предпринимателя составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Ему грозит конфискация товара и штраф в размере до 50 процентов от его стоимости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина