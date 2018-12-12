Кому достались квартира, три автомобиля и крупные денежные призы от «Евроопт»?

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Обладателя главного приза, собственной квартиры в столице по ул. Академика Карского, определила популярная певица Влада. Им стал Алексей Седельников из г. п. Мачулищи Минского района.

Помимо этого в 98-м туре были разыграны три внедорожника «Джили Атлас». На них отныне будут ездить Елена Михайленко из Минска, Ольга Малаш из Гомеля и Елена Евмененко из Гомеля. А крупные денежные призы по 40 000 рублей достались Евгению Тымановичу из Минска и Виталию Ермакову из Могилева. Помимо этого было разыграно еще 20 000 денежных призов.

Новый тур игры уже стартовал, его розыгрыш состоится ровно через неделю. Желаем всем удачи!