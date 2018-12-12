2018-12-12T10:36:36+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске нашли пропавшего 8-летнего мальчика

Помогли минчане, которые в соцсетях увидели сообщение
Захар ПЛАТОНОВ
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Мальчика помогли быстро найти.Мальчика помогли быстро найти.
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11 декабря вечером в Минске искали 8-летнего школьника. Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что ребенок около 16.35 ушел в неизвестном направлении из гимназии №7, в продленке которой должен был ждать родителей. Минчане Екатерина и Павел оперативно откликнулись на сообщения соцсетях, узнали мальчика по фото и помогли вернуть его домой, -передает отряд «Ангел».

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