2018-12-12T10:39:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске произошел пожар в магазине бройлерной птицефабрики

ЧП случилось рано утром
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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На Витебской бройлерной птицефабрике в Витебске в торговом зале магазина «Ганна» по улице Герцена случился пожар. Возгорание было зафиксировано в 5.05. Огнем был поврежден электроудлинитель, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. Пожар произошел в 5.05. 11 декабря в торговом объекте, расположенном по ул. Герцена.

Также этой ночью в Чашниках загорелся микроавтобус, принадлежащий 46-летнему гражданину. Огнем были повреждены моторный отсек, кузов и салон. Причины пожаров устанавливается.

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