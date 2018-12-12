2018-12-12T12:05:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Таксист в Витебске наехал на школьника

Подросток получил травмы средней тяжести
Захар ПЛАТОНОВ
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В Витебске школьник пострадал в ДТП.В Витебске школьник пострадал в ДТП.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Во вторник вечером водитель такси наехал на четырнадцатилетнего подростка в Витебске. Школьник переходил дорогу на регулируемом переходе на перекрестке улиц Смоленской и Правды. Столкновение произошло в момент, когда школьник пересекал проезжую часть. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Автомобилем управлял пятидесятишестилетний мужчина. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

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