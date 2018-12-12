КП Беларусь
Таксист в Витебске наехал на школьника
Подросток получил травмы средней тяжести
В Витебске школьник пострадал в ДТП.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
Во вторник вечером водитель такси наехал на четырнадцатилетнего подростка в Витебске. Школьник переходил дорогу на регулируемом переходе на перекрестке улиц Смоленской и Правды. Столкновение произошло в момент, когда школьник пересекал проезжую часть. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Автомобилем управлял пятидесятишестилетний мужчина. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.
.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»