Таксист в Витебске наехал на школьника

Изменить размер текста: A A

Во вторник вечером водитель такси наехал на четырнадцатилетнего подростка в Витебске. Школьник переходил дорогу на регулируемом переходе на перекрестке улиц Смоленской и Правды. Столкновение произошло в момент, когда школьник пересекал проезжую часть. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Автомобилем управлял пятидесятишестилетний мужчина. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

.